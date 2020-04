Ospedale vicino a Roma Rsa Covid

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Un ospedale riconvertito a Rsa Covid 19. Lo ha deciso la Asl Roma 6 per assistere anziani positivi dopo l'ultimo caso di Rsa, nel comune di Rocca di Papa, da ieri isolata dopo alcuni casi di positività. "Il Direttore generale della Asl Roma 6 ha appena comunicato che è intenzione dell'azienda sanitaria riconvertire l'ex ospedale di Genzano in una struttura pubblica residenziale sanitaria assistita (RSA) per anziani Covid positivi -spiegano il Vice Presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori e l'Assessore alla Sanità, Alessio D'Amato- Questa scelta, sostenuta anche dai sindaci di Albano, Ariccia, Castelgandolfo, Lanuvio e Nemi, è condivisa dalla Regione". Il personale sarà debitamente formato e ci sarà una 'full immersion' anche con gli operatori dello Spallanzani per i metodi di vestizione e svestizione e l'utilizzo dei dispositivi di prevenzione. La struttura potrà contenere fino a 40 posti letto.