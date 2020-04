Libreria Tlon di Roma non riapre ma diventa spazio solidale

(ANSA) - ROMA, 15 APR - La LibreriaTeatro Tlon di Roma ha deciso di non riaprire il 20 aprile, come previsto dalla normativa della Regione Lazio, ma la serranda non resterà abbassata perchè si trasformerà in spazio di solidarietà.

"La libreria è uno spazio sociale. Al momento questa socialità non è possibile, ma possiamo declinarla in solidarietà: mettiamo a disposizione i nostri spazi per le iniziative solidali del territorio. Nello stesso tempo, decidiamo di non riaprire la libreria come punto vendita e invitiamo i nostri clienti ad acquistare online sui nostri canali. Così proviamo a impedire una pericolosa mobilità: ora più che mai, per essere solidali bisogna essere responsabili" dicono i librai Nicola Bonimelli e Michele Trionfera della Libreria Teatro Tlon.

Le attività commerciali proseguiranno, come nel mese di marzo, con le consegne a domicilio e la conversione delle attività divulgative in iniziative social. Mentre la libreria diventa un punto di raccolta e smistamento di beni primari, in collaborazione con il Municipio VIII di Roma, già attivo con le iniziative di sostegno alla cittadinanza previste dal servizio Municipio Solidale.

"Il 10% di ogni acquisto con le spedizioni a domicilio verrà donato al Municipio Solidale per aiutare a finanziare le altre attività di sostegno alla cittadinanza" spiegano i librai di Tlon. Le porte della libreria "si apriranno - sottolineano - tre volte a settimana" spiegano.

Tra le attività pensate in questa nuova veste: il Diario Comunitario e Solidale. "Un racconto collettivo di speranza e memoria, donato al futuro per testimoniare, ancora una volta, la nostra vocazione alla resistenza" dicono i librai di Tlon.

(ANSA).