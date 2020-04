fugge a controllo,inseguimento e spari

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Inseguimento di diversi chilometri, con un colpo di pistola esploso in aria a scopo intimidatorio, ieri sera vicino Roma.

Tutto è nato quanto una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile ha notato un uomo fermo in auto a Pomezia, in una zona abitualmente frequentata da spacciatori. Quando i militari si sono avvicinati per un controllo l'automobilista è scappato e ne è nato un inseguimento terminato ad Ardea. Durante la fuga l'automobilista ha anche percorso contromano la rampa di accesso a via Pontina. Un carabiniere, notando che a un certo punto l'uomo si è abbassato per prendere qualcosa dal cruscotto, ha esploso in aria un colpo di pistola a scopo intimidatorio.

Nessuno è rimasto ferito. L'uomo, un 57enne di Ardea con precedenti, è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblica ufficiale.