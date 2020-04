Confcommercio, ripartire in sicurezza

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Semplificare, armonizzare i provvedimenti tra le varie regioni, allungare l'orario dei negozi di alimentari e disciplinare le consegne a domicilio.

Sono le richieste di Confcommercio Lazio che ieri ha incontrato il presidente della Regione Zingaretti in vista della Fase 2. "Bisogna semplificare e sburocratizzare con ancora più forza, lodevole l'impegno della Regione e degli Assessorati ma la macchina amministrativa non è messa a punto per le situazioni eccezionali e ciò sta determinando ritardi e disguidi sulle tempistiche, una per tutti, la cassa integrazione in deroga", spiega il Presidente di Confcommercio Lazio Giovanni Acampora. "Il Lazio ha 480 chilometri di costa, con innumerevoli stabilimenti balneari e spiagge libere con servizi, sui quali bisogna intervenire subito, sollecito un tavolo tra le Regioni per poter disporre di una disciplina unitaria a livello nazionale", aggiunge Acampora.