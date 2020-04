Raggi, cominciata consegna buoni spesa

(ANSA) - ROMA, 10 APR - "Questa mattina abbiamo iniziato la distribuzione dei primi Buoni Spesa cartacei, destinati alle famiglie che stanno vivendo maggiori difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus". Così in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Grazie allo stanziamento di 15 milioni di euro da parte del Governo - aggiunge - abbiamo dato una risposta concreta e veloce a chi ha perso il lavoro, non riesce ad arrivare alla fine del mese o comunque ha bisogno di acquistare beni necessari. Nella periferia sud della città, a Spinaceto - prosegue Raggi - ho incontrato e ringraziato personalmente alcuni agenti della Polizia Locale che, insieme a tanti altri colleghi in tutta la città, stanno consegnando i Buoni alle persone che ne hanno fatto richiesta e di cui abbiamo verificato lo stato di bisogno. Per snellire i tempi, oltre ai Buoni Spesa cartacei abbiamo attivato un'applicazione".