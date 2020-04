Quarta zona rossa nel Lazio, è Celleno

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Il comune di Celleno è la quarta zona rossa del Lazio. Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha firmato l'ordinanza che dispone ulteriori misure restrittive per il comune del viterbese dopo i recenti casi riferiti al cluster della casa di riposo Villa Noemi.

L'ordinanza dispone con decorrenza immediata e fino al 24 aprile il divieto di allontanamento dal territorio del comune di Celleno (VT) di tutte le persone presenti e il divieto di accesso fatta eccezione per il rientro a domicili per chi è fuori dal comune. Nel Lazio ci sono altre tre zone rosse: Fondi (Latina), Nerola (Roma) e Contigliano (Rieti). Tre casi su quattro sono relativi a cluster in case di riposo.