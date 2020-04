Lazio,oltre 46mila domande Cig

(ANSA) - ROMA, 10 APR - "A oggi sono arrivate 46.745 domande di Cassa Integrazione in deroga per un totale di 118.689 lavoratori (54.742 uomini e 63.947 donne). La percentuale delle aziende da 0 a 5 dipendenti che hanno fatto domanda di Cig è scesa al 93,2 percento perché cominciano a farne richiesta anche le aziende sopra i 5 dipendenti". Così la presidente della commissione Lavoro del Consiglio regionale del Lazio Eleonora Mattia (Pd), in una nota. "Il 76 per cento delle richieste arriva dalla provincia di Roma, il 7,3 da Frosinone, il 9,2 da Latina, il 2,1 da Rieti e il 5,1 da Viterbo - prosegue - L'impegno di spesa stimato è di 221,3 milioni".