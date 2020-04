Alle 12 campane a festa a Pasqua

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Campane a festa in tutte le chiese di Roma, domenica 12 aprile, alle ore 12.00, per unirsi alla preghiera del Regina Coeli del Papa. Questa l'iniziativa della diocesi "per far risuonare ancora più forte il messaggio di speranza e di rinascita della Pasqua". A comunicarlo ai sacerdoti era stato, nei giorni scorsi, il prelato segretario generale monsignor Pierangelo Pedretti.

"Ci sintonizzeremo per ascoltare il nostro vescovo Francesco che darà l'annuncio e la benedizione del Signore Risorto alla città di Roma e al mondo intero!", osserva don Walter Insero, portavoce della diocesi e direttore dell'Ufficio Comunicazioni sociali del Vicariato di Roma. "Lasceremo che il suono prolungato delle campane - aggiunge - di tutte le chiese di Roma suonate a festa, accompagni la preghiera del Regina Coeli, facendo risuonare in tutta la città un messaggio di resurrezione e di vita".