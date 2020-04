Tokyo: Donato, 'Sfrutto questo stop per rigenerare fisico'

(ANSA) - ROMA, 09 APR - "Lo stop agli allenamenti? I problemi dell'Italia in questo momento sono altri. Mi stavo preparando per l'Olimpiade di Tokyo, ma ora non importa". Parola di Fabrizio Donato, triplista e lunghista azzurro, bronzo olimpico a Londra 2012 e atleta delle Fiamme Gialle in diretta a Radio Radio."È una questione di stimoli - aggiunge -, da più di vent'anni i miei sono altissimi, l'unico problema è che, essendo io del 1976, il fisico che mi chiede riposo. Sto sfruttando questo periodo per rigenerarmi. Vediamo da dove si potrà ripartire". (ANSA).