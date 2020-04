Reus: "Mai più giocatori fedeli come Totti o De Rossi"

(ANSA) - ROMA, 09 APR - "A Dortmund ho quello che mi fa essere felice: famiglia, casa, compagni. In futuro sarà sempre più difficile trovare calciatori fedeli come me o Thomas Mueller del Bayern Monaco". Così Marco Reus, attaccante del Borussia Dortmund, parlando a Die Welt.

"Penso anche ad altri esempi, come Francesco Totti o Daniele De Rossi della Roma - aggiunge il fantasista tedesco, che indossa la maglia giallonera -: entrambi sono rimasti sempre nello stesso club per una carrieta intera. Calciatori che indosseranno la stessa maglia per almeno un decennio saranno sempre più merce rara in futuro". (ANSA).