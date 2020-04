Raggi,da Tar ok abbattimento Tangenziale

(ANSA) - ROMA, 9 APR - "Ottima notizia dal Tar. Lavori stazione Tiburtina non si fermano! Dopo abbattimento Tangenziale Est, andiamo avanti per riqualificazione piazzale ovest. Una vittoria per tutti i cittadini". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi in un tweet. La scorsa settimana il Tar aveva sospeso i lavori di abbattimento di parte della Tangenziale accoglienti il ricordo di un'associazione di cittadini.

"Ci abbiamo sempre creduto. Oggi anche il Tar ci ha dato ragione: i cantieri per la parziale riqualificazione del piazzale ovest della stazione Tiburtina andranno avanti secondo la ridefinizione operata dalla nostra amministrazione. hanno vinto i romani", ha detto l'assessore alla Città in movimento di Roma Capitale Pietro Calabrese.