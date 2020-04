Lazio, record guariti 70 in sole 24 ore

(ANSA) - ROMA, 9 APR - Record di guariti che sono 70 in sole 24 ore arrivando a 644 totali mentre i decessi sono stati nove.

Il trend in leggera salita nelle ultime 24 ore al 3,8% con 163 casi mentre continua l'inversione di tendenza, circa 2 mila in più, tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (14.748) e coloro che sono entrati in sorveglianza (12.6184).

Questi i dati sull'emergenza coronavirus forniti dalla Regioen Lazio. "Il dato di oggi è in parte dovuto a dei ritardi di notifica nella Asl Roma 6, ma deve essere un monito affinché nessuno abbassi la guardia e continuiamo tutti uniti verso l'obiettivo del coefficiente R0 (contagiosità 0). Proseguono i controlli a tappeto nelle case di cura e le RSA su tutto il territorio con report che vengono inviati ai Carabinieri del NAS per le verifiche di competenza", spiega l'assessore alla sanità Alessio D'Amato.