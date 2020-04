Coronavirus:'Race for the Cure' Roma a maggio,nasce un caso

(ANSA) - ROMA, 09 APR - "Ad oggi, le date delle 'Race for the Cure' di Bologna, Brescia, Matera, Pescara e Napoli, in programma dopo l'estate, restano quelle già annunciate. Per le Race di Roma e di Bari, siamo invece in attesa di capire meglio l'andamento della pandemia per decidere se le date potranno essere confermate per maggio o se, come è molto probabile, si renderà necessario spostarle più in avanti".

Con questa nota, diffusa tramite il sito dell'associazione, il presidente di Komen Italia, il professor Riccardo Masetti, precisa quale sia la situazione della 'tre giorni' benefica di eventi che, ogni anno, si svolge a Roma nell'area del Circo Massimo e culmina con la gara non competitiva della domenica.

Le perplessità, nate sui social, erano state alimentate dal fatto che in questi giorni in cui le attività sportive di gruppo sono vietate, in vari punti di Roma sono stati affissi manifesti, con Carlo Verdone come testimonial, in cui viene annunciato lo svolgimento della manifestazione, dal 14 maggio, e quindi anche della corsa di domenica 17 maggio. Possibile, ci si era chiesti sulla rete, che all'epoca della pandemia venga permesso a tante persone (la manifestazione, che raccoglie fondi per la lotta ai tumori al seno, fa sempre registrare un alto numero d'iscritti) di correre e sudare tutti insieme? Finora l'Amministrazione capitolina non ha fornito risposte al riguardo, così ha voluto precisare l'ente che organizza, ovvero Komen Italia. "Ma vogliamo rassicurarvi - precisa ancora il presidente - che anche queste due Race (Roma e Bari n.d.r.) si svolgeranno comunque nel corso del 2020, e che le iscrizioni resteranno valide anche in caso di spostamento di data". Segue poi l'invito ad iscriversi in ogni caso. "Dobbiamo unire le forze e impegnarci a fondo adesso per uscire più rapidamente dall'emergenza Covid 19 e per proteggere la salute - dice Masetti -. Poi sarà ancora più bello ritrovarsi nelle varie Race, e festeggiare insieme anche la fine di questa tragica pandemia" (ANSA).