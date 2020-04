Campidoglio,prorogate iscrizioni nido

(ANSA) - ROMA, 8 APR - A seguito del prolungamento delle misure di contenimento del Covid-19, l'Amministrazione Capitolina ha disposto un'ulteriore proroga dei termini per le iscrizioni ai nidi capitolini per l'anno 2020-21: c'è tempo fino al 17 aprile per la presentazione delle domande on line per i nuovi iscritti e fino al 15 maggio per le riconferme.

Per venire ulteriormente incontro alle famiglie, ancora impossibilitate a sbrigare le pratiche necessarie, sarà possibile effettuare l'iscrizione, entro la data di scadenza, anche senza allegare la dichiarazione ISEE, che si potrà infatti presentare in un secondo momento: entro il 21 maggio per i nuovi iscritti, entro il 30 giugno per le riconferme.