Fiamme in casa,bimbo intossicato da fumo

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Fiamme in un appartamento di una palazzina in via Latina, in zona San Giovanni a Roma. Sul posto polizia e vigili del fuoco. Soccorsi con l'autoscala alcuni condomini che si erano rifugiati sulla terrazza. Un bambino di 9 anni e un genitore sono stati portati in ospedale in codice giallo per un'intossicazione da fumo. Ricorso alle cure mediche anche un poliziotto. Tra le ipotesi che il rogo sia partito da un'asciugatrice. La polizia locale del Gruppo VII ha momentaneamente chiuso un tratto di strada.