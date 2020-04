Dionisi "Tagli? Con club troveremo soluzione"

(ANSA) - ROMA, 07 APR - "Avremo modo di incontrarci per discutere di queste cose e secondo me troveremo sicuramente una soluzione". La questione della riduzione degli stipendi tocca molto da vicino anche la serie B e l'attaccante del Frosinone Federico Dionisi, al telefono con l'ANSA, mostra una linea morbida nei confronti del club, il cui patron, Stirpe, ha anticipato la volontà di interrompere il pagamento degli stipendi al 7 marzo se non dovesse riprendere il campionato. "Il presidente Stirpe fa le sue considerazioni per quello che adesso sta vivendo, giusto che sia così e che tuteli la società - sottolinea il giocatore -. È giusto poi che gli organi competenti come l'Aic e club facciano il loro lavoro, noi siamo a disposizione. Penso che con intelligenza si possa trovare una soluzione. In questo momento poi è tutto relativo". (ANSA).