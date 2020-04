Buzzi resta ai domiciliari

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Resta ai domiciliari Salvatore Buzzi, ras delle cooperative romane e già condannato in via definitivo nel procedimento Mondo di Mezzo. Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Roma respingendo il ricorso presentato dalla procura generale della Corte d'Appello contro la scarcerazione avvenuta nel dicembre scorso. Buzzi ha trascorso in carcere 5 anni. Ha ottenuto i domiciliari dopo un ricorso presentato dai suoi difensori alla luce della sentenza della Cassazione che ha fatto cadere l'accusa di mafia.