Coronavirus: rinviato a Roma torneo di calcio 'Galeazzi'

(ANSA) - ROMA, 04 APR - È stata rinviata al prossimo anno, a causa della emergenza sanitaria, la 34/a edizione del Torneo Galeazzi, il torneo di calcio giovanile organizzato a Roma dalla Fondazione Cavalieri di Colombo in memoria della di Enrico Pietro Galeazzi e che avrebbe impegnato le squadre Primi Calci, Pulcini ed Under 14. Nella categoria dei teenagers, le qualificate dalla prima fase a girone avrebbero poi affrontato le formazioni di Roma, Cagliari, Frosinone, Bologna, Sassuolo ed Atalanta.

Proprio alla città di Bergamo è andato il pensiero ed il sostegno dei Cavalieri di Colombo, che hanno deciso di devolvere alla Asl Papa Giovanni XXIII di Bergamo il budget solitamente impiegato per la realizzazione dell'evento. I fondi serviranno per l'acquisto di ventilatori, dispositivi di ventilazione non invasiva, monitoraggi emodinamici, cuffie, camici e occhiali monouso. (ANSA).