Roma: Junior Firpo nel mirino, ma servono 20 mln

(ANSA) - ROMA, 01 APR - Un piccolo salto nel futuro, ai tempi del coronavirus, aiuta a guardare oltre. La Roma ci prova e pensa alla stagione che sarà dal momento che, fra cessioni, fine prestiti, e ritorni, la squadra sarà ancora una volta in gran parte da rifare. Si lavora soprattutto sulle fasce, anche per portare avanti l'operazione di svecchiamento auspicata dall'allenatore Paulo Fonseca: dalla Spagna, il quotidiano catalano Sport parla del possibile arrivo nella Capitale - sponda giallorossa - del giovane Junior Firpo, classe 1996, fluidificante sinistro del Barcellona, arrivato al Camp Nou proprio nell'estate dell'anno scorso, in cambio di 18 milioni, dal Betis Siviglia. Tuttavia, per evitare una minus valenza, il presidente Bartomeu non lo lascerebbe partire per meno di 20 milioni. Da valutare anche la posizione di Carles Perez, arrivato dalla Roma nel mese di gennaio proprio dal Barcellona.

(ANSA).