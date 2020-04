Raggi, ci manca ultimo miglio

(ANSA) - ROMA, 01 APR - "Stiamo vivendo un periodo di grandi restrizioni ed è faticoso rimanere a casa, col bel tempo c'è voglia di uscire. Abbiamo tutti fatto un grandissimo sforzo. A Roma, vedere le strade vuote ci deve riempire d'orgoglio per essere d'esempio a tutti. Il traguardo è vicino, a portata di mano. Facciamo insieme l'ultimo miglio, altrimenti rischieremo di ricomplicare la situazione". Così in una diretta facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Invece - ha aggiunto - abbiamo tenuto bene. Noi romani abbiamo senso civico e possiamo farlo.

Il traffico in città è crollato verticalmente. I blocchi stradali continuano, e dalle verifiche della polizia locale quasi tutta la gente si muove per lavoro e necessità. Le multe sono calate drasticamente. I furbetti non ci sono più. E' comunque una città di 3 milioni di abitanti, è inevitabile che ci sia uno spostamento di persone per consentire alla città di avere i servizi fondamentali. Per cui - ha concluso Raggi - non vi allarmate se vedete un po' di traffico".