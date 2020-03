Lazio, oggi 59 guariti, è record

(ANSA) - ROMA, 30 MAR -Record di guariti, ben 59, nelle ultime 24 ore nel Lazio mentre i casi registrati sono 208, i decessi sono 14 e in 6.317 escono dalla quarantena. Per al prima volta il trend scende sotto all' 8% ma c'è ancora massima attenzione per le case di riposo. Ancora isolati i comuni di Fondi e Nerola dove oggi si e' avviato un ulteriore approfondimento epidemiologico che abbiamo richiesto all'istituto Spallanzani. Inoltre è stata avviata la distribuzione da parte delle Asl dei kit dei dispositivi di protezione individuale ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. E' quanto si apprende dalla REgione Lazio a conclusione della videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.