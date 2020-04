Techstars Smart Mobility Demo Day, selezionate 11 startup

Il Techstars Smart Mobility Demo Day, in corso in modalità virtuale per l'emergenza coronavirus, conclude il percorso di accelerazione per 11 startup selezionate nell'ambito della collaborazione tra Intesa Sanpaolo Innovation Center, Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT. "Sono stati 3 mesi intensi durante i quali Intesa Sanpaolo Innovation Center e gli altri corporate partner (Compagnia e CRT) hanno lavorato insieme con entusiasmo per raggiungere l'obiettivo di accelerare gli 11 campioni internazionali legati al settore della smart mobility nonché supportare la crescita di un ecosistema locale", ha detto Maurizio Montagnese, presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center, aprendo i lavori. Il Demo Day virtuale, primo nel suo genere, consente la conclusione del programma, nonostante la crisi sanitaria mondiale legata all'eoidemia. "Sono convinto - ha aggiunto Montagnese - che Intesa Sanpaolo Innovation Center abbia saputo svolgere e svolga ogni giorno un importante ruolo nel connettere i protagonisti di questo programma e più in generale del mondo dell'innovazione con gli stakeholder locali e nazionali, passando da tutti i nostri clienti, alla Città di Torino e ai tanti diversi attori impegnati in questo ambito".

"Siamo stati i promotori della collaborazione tra Torino City Lab e Techstars, sfruttando e valorizzando la disponibilità della Città come 'area test fisica' per i progetti delle startup accelerate in questi mesi. È motivo di soddisfazione registrare che alcune di loro stanno già sviluppando i loro 'proof of concept' o testando la loro tecnologia qui a Torino. Questi sono esempi concreti del successo di questo lavoro sull'ecosistema locale e testimonianza dell'importanza che Intesa Sanpaolo Innovation Center sia soggetto aggregatore fondamentale per garantirne la crescita. Una modalità di lavoro - ha concluso Montagnese - che segue una precisa indicazione del CEO di Gruppo Carlo Messina e che potrebbe essere replicata in atri territori. Questo sarà il nostro approccio nei prossimi mesi".