Ryder Cup: vince il Team Europe

Il Team Europa ha vinto la Ryder Cup. In un Marco Simone golf e country club gremito all'inverosimile e carico d'entusiasmo, a dare il mezzo punto decisivo per battere gli Stati Uniti è stato l'inglese Tommy Fleetwood che ha conquistato matematicamente il mezzo punto contro l'americano Fowler. La sfida tra Europa e Usa si è conclusa 16.5-11.5.

Schauffele batte Hojgaard

Nuovo punto Usa alla Ryder Cup di Roma. A far sperare gli americani nella rimonta è Schauffele che batte Hojgaard portando il punteggio sul 14-10 per il Team Europa

Gli Usa si avvicinano

Ancora un punto per il Team Usa che tenta la rimonta nella Ryder Cup. Max Homa batte l'inglese Matt Fitzpatrick e porta il punteggio sul 14-9 per l'Europa che resta a mezzo punto dal traguardo. Momento favorevole per il Team capitanato da Zach Johnson che tenta la rimonta.

Reazione Usa

Ottavo punto per gli Usa con Koepka che batte lo svedese Aberg. Il risultato ora è sul 14-8.

Di Hatton il 14/o punto europeo.

Tyrrell Hatton porta il Team Europa ad un passo dalla gloria. Nella Ryder Cup di Roma l'inglese ha battuto l'americano Harman portando gli europei avanti 14-7

MacIlroy trascina l'Europa

Team Europe sempre più vicino alla meta che vuol dire trionfo nella Ryder Cup. A dare un altro punto fondamentale alla squadra 'blu' è l'inglese Rory McIlroy che ha superato nettamente lo statunitense Samuel Burns. Ora il punteggio vede il Team Europa avanti 13-7 sugli Stati Uniti e quindi ad un punto e mezzo dal successo.

Di Cantlay il primo punto pieno degli Stati Uniti

Primo punto 'pieno' per gli Stati Uniti nella terza e decisiva giornata della Ryder Cup di Roma.

Merito dell'americano Patrick Cantlay che ha superato nel match 3 l'inglese Justin Rose. Ora il punteggio a favore del Team Europa è 12-7. Per vincere la Ryder Cup la squadra del Vecchio Continente deve raggiungere quota 14.5 punti.

Team Europe a due vittorie e un pareggio dalla vittoria

Il Team Europe è a due punti e mezzo dalla vittoria della 44/a Ryder Cup. L'obiettivo sembra vicino anche se il Team Usa è in rimonta:la squadra capitanata da Zach Johnson , al momento, è in vantaggio in sei dei 10 match in corso.

Pari Rahm-Scheffler, si va sul 12-6

Finisce in parità la super sfida alla Ryder Cup tra n.1 del mondo Scott Scheffler e l'idolo del pubblico romano, lo spagnolo Jon Rahm. In un Marco Simone golf e country club gremito all'inverosimile e carico d'entusiasmo, Rahm pareggia all'ultima buca riprendendo il rivale. Ora il punteggio vede il Team Europa avanti 12-6 sugli Stati Uniti. Per vincere la Ryder la squadra del Vecchio Continente deve raggiungere quota 14.5 punti.

Hovland show conquista il primo punto per il Team Europe

Il primo punto nei match individuali della Ryder Cup di Roma è targato Team Europa. In un Marco Simone golf e country club gremito all'inverosimile e carico d'entusiasmo soprattutto da parte dei tifosi 'blu', a portate la squadra del Vecchio Continente sull'11.5-5.5, ovvero a soli 3 punti dal trionfo, è il norvegese Viktor Hovland che ha strapazzato lo statunitense Collin Morikawa. Per vincere la Ryder Cup l'Europa deve raggiungere quota 14.5 punti.

Rahm-Scheffler, sfida all'ultima buca

Sfida all'ultima bica nel match che vede di fronte lo spagnolo Rahm e il n.1 al mondo Scheffler. Entrambi sono alla buca 17 con lo statunitense che sembra essere più vicino alla meta.

Match in equilibrio

Sono cominciati tutti i 12 match di singolo. Team Europe e Team Usa sono in sostanziale parità. Gli europei sono avanti in 5 incontri, la squadra statunitense anche. All'Europa bastano quattro punti per conquistare la prestigiosa Ryder Cup.

Anche Niall Horan degli One Direction al Marco Simone

Dopo Justin Timberlake, un altro artista musicale di fama planetaria ha fatto visita al Marco Simone Golf & Country Club. Tra i settantamila tifosi venuti oggi per l'ultima giornata della Ryder Cup '23, c'è anche Niall Horan, 30enne cantante irlandese degli One Direction, famosissima band britannica. Horan (quasi 33 milioni di follower su Instagram) è un patito di golf, tanto da aver fondato nel 2016 l'agenzia Modest!Golf. Oggi è nelle vesti di tifoso del Team Europe

Hovland allunga, reazione Team Usa

Il Team Europe è al momento in vantaggio quando si stanno giocando otto match su 12. Rahm è al momento avanti 1 Up su Scheffler, mentre Hovland è 3Up contro lo statunitense Morikawa. Bene anche Rory McIlroy opposto a Burns: il nord irlandese piazza il birdie alla buca 5 e si riporta a +2 su Burns. Arriva comunque la reazione degli Usa con Burns e Koepka.

Tifo da stadio per Rahm e fischi per Cantlay

Applausi a scena aperta per l'idolo del pubblico europeo, il n.3 del mondo, lo spagnolo Jon Rahm, al via del primo match di giornata contro lo statunitense n.1 del mondo Scottie Scheffler. Salve di fischi e buu impressionanti invece all'entrata sul green di Patrick Cantlay dopo le scintille di ieri tra il suo caddy Joe LaCava, messosi a sventolare in aria il cappellino in segno di sfida, e l'asso del Team Europa Rory McIlroy alla buca 18 alla fine di un incontro molto combattuto. E c'è chi giura che tra i due giocatori ci sia stato il rischio di finire alle mani in serata al rientro dei due in albergo.

Ovazione per Rahm

Una vera e propria ovazione ha accompagnato l'ingresso in campo di Jon Rahm, che nel primo dei 12 singoli della giornata sfida il n.1 al mondo Scottie Scheffler. Gremito il Marco Simone e tifo da stadio con una predominanza di appassionati europei. Subito un birdie alla 1 per lo spagnolo accompagnato dal boato del pubblico.

Il principe Alberto di Monaco in tribuna a tifare per il Team Europe

Dal principe Alberto di Monaco alla padrona di casa Lavinia Biagiotti passando per campioni ed ex campioni di sport appassionati di golf come Zbigniew Boniek, la parata di vip al Marco Simone country club comincia presto, in occasione della giornata clou della Ryder Cup che vedrà oggi l'assegnazione del più importante trofeo della storia del green. Il principe di Monaco ha assistito al via della primo match tra Rahm e Scheffler alla buca 1 accolto dal presidente del Coni Giovanni Malagò e dal presidente della federgolf Franco Chimenti.

Ecco i 12 singoli

Jon Rahm (Eur)-Scottie Scheffler (Usa)

Viktor Hovland (Eur)-Collin Morikawa (Usa)

Justin Rose (Eur)-Patrick Cantlay (Usa)

Rory McIlroy (Eur) -Sam Burns (Usa)

Matt Fitzpatrick (Eur)-Max Homa (Usa)

Tyrrel Hatton (Eur)-Brian Harman (Usa)

Ludvig Aberg (Eur)-Brooks Koepka (Usa)

Sepp Straka (Eur)-Justin Thomas (Usa)

Nicolai Hojgaard (Eur)-Xander Schauffele (Usa)

Shane Lowry (Eur)-Jordan Spieth (Usa)

Tommy Fleetwood (Eur)-Rickie Fowler (Usa)

Robert Macintyre (Eur)-Wyndham Clark (Usa).

Europa a caccia di quattro punti, Team Usa punta a super rimonta

Ultima e decisiva giornata della 44/a Ryder Cup, l'evento clou del golf mondiale che quest'anno si disputa sui campi del Marco Simone Golf & Country Club con i 12 incontri singoli. Si comincia con una sfida di altissimo livello tra lo spagnolo Jon Rahm, n,3 al mondo e lo statunitense Scottie Scheffler, n.1 del ranking mondiale.

Il Team Europe è in vantaggio 10.5 a 5.5 sul Team Usa. Per conquistare il prestigioso trofeo al team capitanato da Luke Donald bastano quattro punti.