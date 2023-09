Ryder Cup: l'Europa se ne va, Rahm-Hatton firmano il 9.5-2.5

Terzo punto di giornata per il Team Europa sempre più avanti nella corsa alla Ryder Cup di Roma. Grazie alle prodezze della coppia europea Rahm-Hatton contro il duo Usa Cantlay-Schauffele nel match-4, il Vecchio Continente si porta 9.5-2.5, ovvero a cinque soli punti dal traguardo e da un possibile trionfo fissato a 14.5. Tra oggi pomeriggio, con 4 match fourballs in programma e domani con i 12 singolari, i punti ancora in palio sono 16.

Scheffler in lacrime dopo ko

Una sconfitta che fa male: il n.1 mondiale del golf, Scottie Scheffler non ha trattenuto le lacrime dopo aver perso, in coppia con Brooks Koepka contro gli scandinavi Hovland-Aberg nella seconda giornata della Ryder Cup in corso al Marco Simone Golf &Country Club di Guidonia, alle porte di Roma. Lo statunitense è stato sorpreso dalle telecamere in lacrime al termine del match. Nella seconda giornata di incontri il Team Usa è sotto contro il Team Europe (8.5-2.5 per il Vecchio Continente).

McIlroy-Fleetwood allungano

Ancora un punto per il Team Europa alla Ryder Cup di Roma. Nel match-1 la coppia del Vecchio Continente McIlroy-Fleetwood ha battuto il duo Usa Thomas-Spieth portando il punteggio sull'8.5-2.5.

Homa e Harman conquistano il primo punto della giornata per il Team Usa

Primo punto pieno per gli Stati Uniti alla Ryder Cup di Roma. A portare il punteggio sul 7,5-2,5 e la coppia a stelle e strisce Homa-Harman contro il duo europeo Lowry-Straka.

Hovland e Aberg da record, 'giornata incredibile'

Il 9 & 7 con il quale la coppia europea Hovland/Aberg ha battuto quella statunitense composta dal n.1 del ranking Scottie Scheffler e dall'ex n.1 Brooks Koepka (l'unico giocatore in campo che fa parte della Superlega) è la più netta vittoria di sempre in un match di Ryder Cup. Una prova da incorniciare quella della coppia scandinava, con la rivelazione Aberg (23 anni), professionista da meno di quattro mesi che non ha mai giocato in un major. "Non so nemmeno cosa dire o da dove cominciare - le parole del giovane svedese alla fine del match - Ovviamente è stata una giornata incredibile ma, cosa più importante, ci siamo divertiti e abbiamo sentito il sostegno del pubblico. Non vedo l'ora di rifare tutto questo pomeriggio".

"Non credo che avremmo potuto fare di meglio - ha aggiunto Hovland che quest'anno ha vinto la Fedex Cup - È bello parlare la nostra stessa lingua, ci capiamo. Stesso umorismo, stessa cultura. Ci stiamo solo alimentando a vicenda. Oggi abbiamo giocato davvero un bel golf".

Reazione del Team Usa

Reazione del Team Usa nel primo match dei foursomes di oggi. Grazie ai colpi di Justin Thomas gli statunitensi restano in scia con sei buche ancora in palio contro Fleetwood e McIlroy. Gli europei, in fuga all'inizio, sono tornati a 1 Up. E anche nel match-3 gli Stati Uniti tornano a sperare nella rimonta nella corsa alla Ryder Cup, portandosi in vantaggio di 3up a cinque buche dal termine della sfida, grazie alle prodezze della coppia Homa-Harman opposta al duo europeo Lowry-Straka.

Il Team Europa vince anche il primo match della seconda giornata della Ryder Cup di Roma. A portare il Vecchio Continente sul 7,5-1,5 contro il Team Usa è la coppia Howland-Aberg che travolge con ben 9 Up la coppia statunitense formata dal n.1 al mondo Scheffler e Koepka.

L'Europa in vantaggio in tre match su quattro nel day-2

Dopo oltre due ore dal via della seconda giornata della Ryder Cup, il Team Europa continua a far esultare il pubblico del Vecchio Continente del Marco Simome golf e coutry club di Guidonia. La formazione europea è in vantaggio in tre match su quattro. In uno dei foursome, il match 2, Howland e Aberg sono al comando già con 6 Up, mentre nell'unica sfida dove gli Usa non sono sotto la situazione tra la coppia europea Lowry-Straka e quella americana Homa-Harman è di parità.

Partenza lanciata del Team Europe

Partenza lanciata dell'Europa nei foursomes della seconda giornata: McIlroy-Fleetwood sono avanti 3Up quando si sono giocate sei buche, ancora più netto il dominio europeo nella sfida che vede Viktor Hovland e Ludvig Åberg opposti al n.1 Scottie Scheffler e Brooks Koepka: la coppia scandinava dopo 6 buche è avanti 6Up

Gli incontri della mattina

Il primo match di giornata dei foursomes vede di fronte Tommy Fleetwood-Rory McIlroy (Eur) contro Justin Thomas e Jordan Spiet (Usa) con i due golfisti europei che hanno subito preso il largo. Secondo match di giornata quello degli scandinavi Viktor Hovland e Ludvig Åberg opposti al n.1 Scottie Scheffler e Brooks Koepka mentre Shane Lowry e Sepp Straka sfidano gli statunitensi Max Homa e Brian Harman. Al via anche la sfida che vede protagonisti lo spagnolo Jon Rahm e l'inglese Tyrell Hatton contro Xander Schauffele e Patrick Cantlay. Nel pomeriggio, si giocano invece i match di fourballs.

L'omaggio a Ballesteros

Per sempre nei nostri cuori" è il commovente messaggio di uno striscione issato sul green del Marco Simone golf e country club in occasione dell'evento in ricordo del campionissimo spagnolo Severiano Ballesteros morto nel 2011 lasciando un ricordo indelebile nel mondo di questo sport e non solo. "Seve" è considerato uno dei giocatori di golf più forti di tutti i tempi e quedta mattina mentre cominciavano i match del mattino della Ryder Cup di Roma è stato ricordato da uno dei suoi tre figli dall'altro campione del golf iberico José María Olazábal.

Ad assistere ai match di questa mattina sul green di Gudonia tra le migliaia di spettatori c'è anche il difensore centrale della Roma Chris Smalling.

Subito avanti Fleetwood e McIlroy

Subito avanti l'Europa: Tommy Fleetwood e Rory McIlroy (Eur) conquistano la prima buca contro Justin Thomas e Jordan Spieth (Usa) grazie al par concesso dagli americani. Anche oggi imponente la cornice di pubblico che accompagna ogni colpo con cori e incitamenti.

Al via seconda giornata, si parte dal 6.5-1.5 per il Team Europe

Con il primo match di giornata dei foursomes tra Tommy Fleetwood & Rory McIlroy (Eur) e Justin Thomas & Jordan Spiet (Usa), ha preso il via ila seconda giornata della 44/a Ryder Cup , evento clou del golf mondiale che per la prima volta si svolge in Italia, a Roma, sui campi del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia. Prima del match sul tee di buca 1 omaggio ad un mito del golf mondiale, Severiano Ballesteros. Sul green il figlio di Ballesteros ed il vice capitano del Team Europe Olazabal. Il primo tee shot della giornata è stato dello statunitense Justin Thomas. Il Team Europe ha chiuso la prima giornata di incontro sul punteggio di 6.5 a 1.5. Anche oggi, come ieri, migliaia di appassionati erano in fila fin dalle primissime ore del mattino.