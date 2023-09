Al via 2/a giornata, omaggio a Ballestreros

Subito avanti l'Europa: Tommy Fleetwood e Rory McIlroy (Eur) conquistano la prima buca contro Justin Thomas e Jordan Spieth (Usa) grazie al par concesso dagli americani. Anche oggi imponente la cornice di pubblico che accompagna ogni colpo con cori e incitamenti.

Con il primo match di giornata dei foursomes tra Tommy Fleetwood & Rory McIlroy (Eur) e Justin Thomas & Jordan Spiet (Usa), ha preso il via ila seconda giornata della 44/a Ryder Cup , evento clou del golf mondiale che per la prima volta si svolge in Italia, a Roma, sui campi del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia. Prima del match sul tee di buca 1 omaggio ad un mito del golf mondiale, Severiano Ballestreros. Sul green il figlio di Ballestreros ed il vice capitano del Team Europe Olazabal.

Il primo tee shot della giornata è stato dello statunitense Justin Thomas. Il Team Europe ha chiuso la prima giornata di incontro sul punteggio di 6.5 a 1.5. Anche oggi, come ieri, migliaia di appassionati erano in fila fin dalle primissime ore del mattino.