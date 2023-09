Primo colpo Scheffler, al via a Roma la 44/a Ryder Cup

ROMA, 29 SET - Il team Europe comincia a prendere il largo nella Ryder Cup in corso al Marco Simone golf club di Guidonia. A dare un altro punto, quello del 3-0 sugli Stati Uniti, è la coppia Lowry-Straka contro gli americani Fowler-Morikawa.

Hovland-Aberg firmano il 2-0

Dopo il primo arriva anche il secondo punto per il Team Europa nella Ryder Cup in corso al Marco Simone golf club di Guidonia. A dare l'altro punto alla squadra del Vecchio Continente la coppia Hovland-Aberg contro gli statunitensi Homa-Harman. Il match si è concluso sul 4&3, come quello precedente conquistato da Jon Rahm e l'inglese Tirrell Hatton.

Di Rahm e Hatton il primo punto dell'Europa

Il primo punto del primo match dei foursomes, gli incontri di doppio della prima giornata della Ryder Cup è del Team Europe. A conquistarlo lo spagnolo Jon Rahm e l'inglese Tirrell Hatton sugli statunitensi Scottie Scheffler e Sam Burns .

L'Europa parte bene

Grande inizio del Team Europe nella prima giornata di incontri di doppio (foursomes) della 44/a edizione della Ryder Cup che si sta svolgendo sui campi da golf del Marco Simone Golf e Country Club di Guidonia, alle porte di Roma. La compagine continentale guidata da Luke Donald è attualmente avanti in tutti e quattro i match. Grande protagonista fino ad ora il norvegese Viktor Hovland. Il tutto accompagnato dal grande entusiasmo del pubblico che accompagna ogni colpo con cori e boati

Cori da stadio e colpi top

Cori da stadio, 'Go Europe' 'Usa Usa' e anche in italiano 'un capitano, c'è solo un capitano'. E' calda l'accoglienza degli appassionati di golf in questa prima giornata della 44/a Ryder Cup, evento clou biennale del golf mondiale, che si svolge, per la prima volta nella sua storia, sui campi del 'Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia, alle porte di Roma. In palio il prestigioso trofeo e soprattutto il prestigio d'averlo conquistato, infatti non c'è montepremi.

Tra l'entusiasmo del pubblico ha preso il via anche il quarto match del foursomes della mattina, quello che vede di fronte gli europei Rory McIlroy e Tommy Fleetwood, opposti agli statunitensi Xander Schauffele e Patrick Cantlay.

Intanto nel secondo match ancora un gran colpo del norvegese Hovland.

Al via anche il secondo ed il terzo match dei foursomes

Al via anche il secondo ed il terzo match dei foursomes in programma questa mattina nella prima giornata della Ryder Cup. Sul tee di buca 1 l'Europa schiera Viktor Hovland e Ludvig Aberg contro gli statunitensi Max Homa e Brian Harman, mentre nel terzo incontro l'Europa schiera Shane Lowry e Sepp Straka, contro Rickie Fowler e Collin Morikawa.

Un gran colpo del norvegese Viktor Hovland è stato accompagnato dal boato del pubblico.

Nel quarto match, in programma tra poco sul green scenderanno Rori McIlroy e Tommy Fleetwood opposti agli statunitensi Xander Schauffele e Patrick Cantlay.

Primo colpo Scheffler, tee shot dello statunitense n.1 al mondo apre manifestazione

Con il tee shot di Scottie Scheffler sul tee di buca 1 alle 7.37 ha preso ufficialmente il via la 44/a edizione della Ryder Cup, evento clou del golf mondiale che per la prima volta si svolge in Italia, a Roma, sui campi del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia. Nel primo match di giornata il Team Europe schiera o spagnolo Jon Rahm, abbinato all'inglese Tirrell Hatton, mentre il Team Usa oppone la coppia formata dal numero uno del mondo Scottie Scheffler e da Sam Burns. Per il Team Europe il primo colpo è stato di Jon Rahm Un boato fragoroso ha accompagnato il primo colpo. Cori da stadio, applausi, incitamento delle migliaia di appassionati che fin dalle 5.30 di questa mattina hanno invaso pacificamente il Marco Simone. In tribuna presenti tutte le mogli dei giocatori e, tra i tifosi d'eccezione, Gareth Bale, Novak Djokovic, Carlos Sainz e Leonardo Fioravanti.

In migliaia al Marco Simone per prima giornata

Le note di 'Nessun dorma', l'alba su Roma e migliaia di appassionati di golf in fila dalle 5.30 per assistere alla 44/a edizione della Ryder Cup, evento clou del golf mondiale che per la prima volta si svolge in Italia, sui campi del Marco Simone Golf & Country Club. Il via ufficiale della sfida tra Team Europe e Team Usa è fissato per le 7.35 quando, dal tee della buca 1 Rahm ed Hatton per la squadra europea sfideranno la coppia statunitense formata da Scheffler-Burns nel primo match dei foursomes.