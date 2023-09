Ryder Cup: Johnson, 'Team Usa non parte favorito'

(ANSA) - ROMA, 26 SET - "Molti media considerano il Team Usa favorito per la vittoria della Ryder Cup? I media sanno tutto (ride, ndr), non posso parlare per loro, sicuramente sanno di cosa parlano. Ma io non mi interesso di questo rumore, noi non siamo favoriti". Così Zach Johnson, capitano del Team Usa nella Ryder Cup '23, nella conferenza stampa tenutasi al Marco Simone Golf & Country Club. "Se prendo ispirazione da qualcuno per il mio ruolo? Penso che si possa imparare molto da altri coach o leader, che sia nello sport o nel business o in altri settori - continua Johnson - Tuttavia credo che 'less is more', aggiungere altre competenze risulterebbe nebuloso; i miei ragazzi sanno quello che stanno facendo e arriveranno pronti al debutto di venerdì". (ANSA).