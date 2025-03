Liliana Resinovich uccisa la mattina del 14 dicembre 2021

Liliana Resinovich "in via di elevata probabilità" è morta "nella mattinata del 14 dicembre 2021 entro quattro ore dalla colazione". A stabilirlo è la relazione medico-legale dell'anatomopatologa Cristiana Cattaneo e di Vanin, Tambuzzi e Leone, incaricati dalla Procura. La fascia oraria dunque entro la quale è avvenuto il presunto omicidio, visto che la donna aveva fatto colazione intorno alle 8/8.30, si conclude intorno alle 12. Dunque gli investigatori stanno tentando di ricostruire gli spostamenti della donna, vista per l'ultima volta alle 8.50, ripresa dalla videocamera di un autobus mentre attraversa piazzale Gioberti.

