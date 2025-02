L'Eurocarnevale trasforma Trieste in una grande festa

Simpatiche marcette, arrangiamenti per ensemble solo fiati di celebri hit, versioni semplificate di brani evergreen: sono anticipazioni dell' Eurocarnevale che si terrà domani, venerdì, a Trieste, dove sono già arrivati i primi partecipanti e le prime, rumorose, orchestre da vari Paesi, Germania e Austria principalmente.

Vestiti con costumi da supereroi oppure con divise riconoscibili e stravaganti, le orchestre composte da giovani sfilano per il centro suonando e ballando oppure di tanto in tanto - quelle di componenti più agèe - si fermano in una piazza o vicino a un monumento e cominciano a intonare brani. Poi, dopo brevi esibizioni, a coppie o tutti insieme gli strumentisti si ritrovano ai tavolini dei bar.



In giro tanti sono anche coloro che, senza essere musicisti o suonatori, sono arrivati in città per sfilare, indossando già oggi buffi costumi. Hanno attirato l'attenzione ad esempio due coppie vestite come uccelli con lo stesso piumaggio blu elettrico e - forse temendo di non essere notate - tanto di rumorosi campanellini alla cintola.

Per l'Eurocarnevale sono attese migliaia di persone che domani si accalcheranno e sfileranno in corteo nelle vie del centro. Nel pomeriggio di domani, al termine della sfilata, il Re e la Regina del Carnevale di Trieste riceveranno le chiavi della città.

L'Eurocarnevale è stato organizzato dalla Camera di commercio della Venezia Giulia, con la partecipazione di 18 gruppi provenienti da Austria, Germania, Slovenia e Svizzera, e, ovviamente, dal Friuli Venezia Giulia.



Martedì grasso, invece, la tradizione della sfilata dei carri allegorici non verrà rispettata. L'area infatti in Porto Vecchio dove di solito vengono allestite le strutture prima di invadere il centro, è interessata da grandi lavori edili e non è dunque accessibile. Tuttavia in alcuni rioni si stanno predisponendo piccole strutture da portare in giro. Ci sarà festa ugualmente con i tanti gruppi mascherati e con le maschere individuali e di coppia.



