Treno assaltato dopo la partita, arrestate otto persone

La Polizia in base ai primi accertamenti in merito all'assalto al treno di ieri sera da parte di tifosi dell'Udinese hanno arrestato in flagranza 8 persone. Si tratta di 5 cittadini austriaci e uno bosniaco, residenti in Austria, un cittadino albanese e uno italiano residenti a Udine. Un altro cittadino italiano è stato denunciato in stato di libertà. I reati contestati sono blocco ferroviario, rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, utilizzo di artifizi pirotecnici e bastoni in occasione di manifestazioni sportive. Alle 8 persone sarà applicato il DASPO, divieto di avvicinamento ai luoghi dove si svolgono eventi sportivi.

Ieri sera un gruppo di una cinquantina di ultras dell'Udinese, spalleggiati da numerosi supporter del Salisburgo, ha assaltato il treno diretto a Venezia che riportava a casa i circa 1200 tifosi della formazione lagunare alla stazione di Basiliano (Udine).

Dieci le persone rimaste ferite, di cui alcune in "serie condizioni", durante gli scontri tra tifosi dell'Udinese che ieri hanno assaltato un treno alla stazione di Basiliano (Udine), e supporter del Venezia che su quel convoglio viaggiavano per rientrare a casa dopo la partita disputata al BluEnergy Stadium di Udine. Lo riporta in una nota il Sindacato autonomo di polizia Sap, precisando che due delle persone ferite sono agenti della Digos.

Il Sindacato nel comunicato - firmato dai segretari provincia di Venezia, Giorgio Pavan, e di Udine, Dino Fabris - esprime "solidarietà e darà sostegno a 360 gradi ai colleghi feriti".



Gli arrestati sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria per la convalida dell'arresto da parte del GIP del Tribunale di Udine e per essere sottoposti a giudizio per direttissima.

Intanto, proseguono le attività di indagine per verificare la sussistenza di altre ipotesi di reato o anche solo di violazioni amministrative anche a carico di numerose altre persone in corso di identificazione. La maggior parte dei sostenitori dell'Udinese che avevano assaltato il treno, infatti, sono fuggiti quando hanno capito che stava arrivando la Polizia. I tifosi veneziani, invece, alla fuga di quelli sono risaliti sul treno assaltato.

Dopo la partita i supporter lagunari sono stati scortati al treno che li attendeva nella stazione di Udine. Alla stazione di Basiliano, però, distante 14 chilometri dal capoluogo friulano, il treno è stato bloccato e assaltato dai tifosi udinesi. Un gruppo di circa 50 persone, friulani ed austriaci tutti sostenitori dell'Udinese in buona parte con il volto travisato avevano occupato i binari e la massicciata ferroviaria accendendo torce e fumogeni impedendo al convoglio di proseguire. Dal treno sono scese decine di tifosi veneziani che si sono scontrati con gli ultrà udinesi. Questi ultimi hanno anche lanciato oggetti contro il convoglio danneggiando vagoni.

E, ovviamente, creando panico tra i viaggiatori che non avevano capito cosa stesse accadendo. Scontri e danneggiamenti sono proseguiti per minuti prima dell'arrivo della Polizia.

Nell'intervento, sono rimasti feriti anche 3 agenti della Polizia.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA