Arca vince la Barcolana 56

Salutata da una scarica di fuochi pirotecnici, dopo un'ora e 28 minuti di regata, la barca 'Arca' ha vinto la Barcolana 56. All'arrivo davanti a piazza Unità d'Italia, ad attendere i vincitori c'era una folla di appassionati e di turisti. Seconda classificata è stata Prosecco Doc, terza Fiamme gialle.

Furio e Marta Benussi si sono alternati al timone di Arca: la famiglia di navigatori conferma la propria valentia. "Questa vittoria la dedico a mio padre, scomparso di recente", ha commentato Furio Benussi subito dopo la vittoria. Benussi ha parlato di "vento inusuale" durante la regata. Per Benussi è stata l'occasione di passare il testimone alla figlia, Marta. "Vado in pensione - ha detto - che i ragazzi abbiano la possibilità di crescere". "Arca era un relitto, certificata relitto, abbiamo avuto l'ardire e la visione di metterla in acqua", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA