Via libera al suicidio assistito dalla Asl per una donna di 55 anni

L'azienda, rispondendo alle richieste del Tribunale di Trieste, ha confermato che sussistono tutti i requisiti affinché la donna acceda alla morte volontaria assistita. Adesso spetterà al Comitato Etico Unico Regionale emanare il proprio parere, dopodichè l'Azienda potrà affiancare 'Anna' nella sua decisione.



“È davvero importante il riscontro positivo della Commissione multidisciplinare della Asugi che, nel dichiarare sussistenti tutti i requisiti indicati dalla Consulta con la sentenza n. 242/2019, ha affermato come l’assoluta e completa assistenza da parte di terzi cui ‘Anna’ è continuamente sottoposta, anche per l’espletamento delle funzioni di vita quotidiane, è un trattamento di sostegno vitale in assenza del quale non potrebbe autonomamente sopravvivere”, dichiara l'avvocato Filomena Gallo, segretaria Nazionale dell’Associazione Luca Coscioni che coordina il collegio legale di studio e difesa di 'Anna'.



Filomena Gallo e Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Coscioni, ricordano che “proprio tra pochi giorni saranno depositate le firme per la proposta di legge di iniziativa popolare Liberi Subito anche in Friuli Venezia Giulia, perché una norma che prevede tempi certi entro cui espletare la procedura indicata dalla Consulta eviterà a tutte le ‘Anna’ di attendere quasi 9 mesi per ottenere la verifica della sussistenza dei requisiti di legge”.