Euro 24: Svizzera Italia 0-1 DIRETTA e FOTO

Svizzera Italia 0-1 per il primo ottavo di finale degi campionati europei di calcio in corso in Germania

LA DIRETTA

Sarà Gianluca Scamacca a guidare l'attacco dell'Italia. Per il resto il ct azzurro Luciano Spalletti ha confermato la formazione annunciata alla vigilia con Fagioli al posto di Jorginho a centrocampo insieme a Cristante e Barella. Sarà Mancini a sostituire lo squalificato Calafiori, mentre c'è anche la novità dell'altro romanista El Shaarawy in avanti insieme Chiesa.

Video Italia-Svizzera, i tifosi a Berlino per gli azzurri



"Il discorso è sempre lo stesso, la pressione un po' la sentiamo. La viviamo. Quando è uscito questo girone c'era il rischio reale di poter uscire, sia Spagna che Croazia erano due clienti scomode. Ora non ci sono calcoli da fare, è tutto visibile". Così il ct azzurro Luciano Spalletti a Sky poco prima di Italia-Svizzera ottavo di finale di Euro 2024 a Berlino: "E' merito di questi ragazzi, devono sentire la nostra fiducia, perché ci sono loro sul pullman che ci ha portato qui. Barella sarà quello in mezzo, farà il regista. Lui con la sua gioventù ha le qualità per diventare un big in quel ruolo lì"

Il cielo è azzurro e splende il solo a Berlino nel giorno di Italia-Svizzera. Quando nella capitale svizzera la temperatura salirà oltre i 30 gradi e all'Olympiastadion ci sarà il fischio di inizio. Intanto all'azzurro della splendida giornata nella capitale tedesca si contrappone il fiume rosso dei tifosi svizzeri che stanno invadendo le strade, dalla stazione centrale, dove c'è una Fan Zone Uefa, ad Alexanderplatz passando per la porta di Brandeburgo. Invasione elvetica che, tra cori e bizzarrie tipiche dei tifosi rossocrociati, si sta spostando lentamente allo stadio dove sono annunciati 70.000 spettatori tra cui solo 6.000 italiani stando ai dati ufficiali. Dal punto di vista dell'ordine pubblico non si segnala al momento alcun problema, nemmeno alle frontiere non si ha notizia del passaggio di gruppi di tifosi potenzialmente pericolosi. Atteso a Berlino, dove sta per atterrare il suo aereo, anche il presidente del Senato Ignazio La Russa che questo pomeriggio assisterà alla sfida decisiva degli azzurri di Luciano Spalletti per restare in corsa a Euro 2024.

