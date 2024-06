Euro 24, Spalletti: 'La tensione cresce e porta felicità'

"L'emozione è tanta, ma mano a mano che passano le ore diventa una tensione fantastica e che porta felicità e non è tossica". Così il ct azzurro Luciano Spalletti alla vigilia del match d'esordio dell'Italia a Dortmund contro l'Albania.

"Sylvinho l'ha preparata bene. Giochiamo con calciatori che hanno grande qualità e conoscono bene il nostro calcio, sarà una partita tosta".

Lo speciale ANSA sugli Europei

"Loro devono sapere che noi in questo momento siamo dei giganti, degli eroi. Abbiamo poco tempo a disposizione per allenare la Nazionale, ma con un gruppo con questa disponibilità e presa di coscienza tutto diventa più facile e quello che si fa in un allenamento è come dieci volte in un club", ha affermato Spalletti, a Sky Sport. "Ci saranno molti tifosi dei nostri avversari - ha aggiunto il ct azzurro -, ma noi ne avremo 60 milioni in campo perché ai tifosi chiederemo di giocarla insieme a noi, di essere in campo con noi. Dieci ruoli fissi e loro a tutto campo".

"Contiamo su Barella", ha sottolineato il ct senza sciogliere del tutto il dubbio sulla presenza dell'interista, domani nella prima partita di Euro 2024, contro l'Albania,. Spalletti dà però indicazione sulla volontà di impiegarlo. "E' quello che sa fare più cose, ha un calcio libero e pulito, e contiamo su di lui, ma deve ancora sviluppare l'allenamento di oggi fatto bene e quello di domani e poi decideremo".

"A volte ci sono risultati differenti rispetto a quello che ci si porta dietro a casa, poi ci sono delle traiettorie dei palloni diversi da quello che uno si aspetta", ha detto ancora Spalletti. "Sono convinto che l'Italia farà capire il calcio che vuole fare - aggiunge il Ct azzurro - poi non è detto che fai risultato ma hai la sensazione che fai parte di un assieme e sai che abbiamo a fianco 60 milioni di italiani a cui non chiediamo di tifare ma sappiamo che sono al nostro fianco. Noi siamo protagonisti del sogno italiano, per i nostri connazionali siamo degli eroi".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA