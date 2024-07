Euro 2024: Inghilterra Svizzera DIRETTA e FOTO

Inghilterra Svizzera 0-0 in campo per i quarti di finale dei campionati europei di calcio



LA VIGILIA

"Sono molto orgoglioso di fare 100 partite come manager della nazionale, ma è la statistica meno importante della settimana. Tutto ciò che conta è portare l'Inghilterra in un'altra semifinale. Sono sicuro che negli anni a venire guarderò indietro con orgoglio a questo traguardo, ma per ora sono concentrato sul momento". Così Gareth Southgate alla vigilia del match dei quarti di Euro 2024 contro la Svizzera. Finora il ct inglese oltre che con gli avversari ha dovuto fare i conti con le critiche per il gioco della sua squadra, 'salvatasi' contro la Slovenia per due prodezze individuali delle sue 'stelle' Jude Bellingham e Harry Kane. E Southgate ammette che finora il modo di produrre calcio dei suoi non ha entusiasmato. "Vogliamo giocare al meglio che possiamo - dice -, perché ogni squadra vuole regalare emozioni. Abbiamo avuto avversari che ci hanno reso le cose molto difficili e c'erano molte aspettative sulla mia squadra. Ma ora sembra diversa in allenamento, molto più fluida". Ma il tecnico dell'Inghilterra cosa pensa della Svizzera? "Finora è stata eccellente - risponde -. Hanno buoni giocatori e una manovra che ha sempre causato problemi ad altre squadre. Contro di loro dovremo salire di livello" "Loro giocano con una difesa a cinque - continua - ma a volte la modificano in corso d'opera schierandosi a quattro, insomma sono molto 'fluidi'. Il nostro obiettivo è semplicemente quello di causare loro dei problemi". Per quanto riguarda la formazione inglese, domani dovrebbe essere il giorno dell'esordio in questo Europeo di Shwa, che sulla fascia sinistra dovrebbe prendere il posto di Trippier, ma Southgate non ha fornito conferme.

"Non importa come hanno giocato, sono ai quarti di finale, e possono farti male in qualsiasi momento: quindi dobbiamo essere preparati e non sottovaluteremo l'Inghilterra". Lo dice il difensore della Svizzera Fabiuan Schar, perché a Dusseldorf è il giorno della sfida contro gli inglesi, nel quarto di finale che avrebbe potuto essere dell'Italia se non fosse stata umiliata dagli elvetici. Saranno invece Schar e compagni a vedersela con Harry Kane e soci, che finora dal punto di vista del gioco non hanno certo incantato, anzi, ma non per questo l'impegno verrà preso sottogamba. "Gli inglesi ci hanno visto giocare nelle ultime partite - dice ancora il difensore -, e sanno quali sono i nostri punti di forza, ma per la Svizzera sarebbe fantastico mostrare di cosa siamo capaci". Per bloccare coloro che hanno eliminato gli azzurri e rendere più efficace il gioco dei suoi, il ct inglese Gareth Southgate starebbe valutando il passaggio alla difesa a tre e quindi al modulo del 3-4-3.

Che ne pensa il tecnico della Svizzera Murat Yakin? "Sono concentrato sui miei, per cercare di ripetere le prestazioni contro Germania e Italia - risponde -. Non sappiamo cosa intende fare l'Inghilterra, ma loro hanno molta qualità. Quanto a noi - continua -, siamo in buona forma, abbiamo molta fiducia in noi stessi e abbiamo dimostrato in diverse partite che possiamo giocare contro grandi squadre. Abbiamo giocato bene contro i campioni in carica e contro i padroni di casa, quindi causeremo problemi all'Inghilterra e vedremo cosa succederà alla fine". La Svizzera ha temuto di non poter contare su Granit Xhaka che ha avuto un problema muscolare ma poi, dopo gli ultimi controlli medici, la 'mente' del centrocampo elvetico è stato ritenuto idoneo a giocare. "Granit ha molta esperienza, è in forma e si è allenato con la squadra - commenta Yakin -. Conto su di lui al 100% e penso che domani giocherà una grande partita, lui e tutta la squadra".



