Euro 24: Portogallo ai quarti, Slovenia fuori ai rigori

Servono i rigori al Portogallo per superare la Slovenia e qualificarsi ai quarti degli Europei. Tira un sospiro di sollievo lunghissimo Cristiano Ronaldo che aveva fallito un penalty al 15' del primo tempo supplementare: il campione lusitano era scoppiato in lacrime dopo che Oblak ha parato il suo tiro. Sarebbe stato il più triste degli addii alla nazionale da parte del campione 39enne.

Eroe della serata è il portiere lusitano Diogo Costa che, dopo aver impedito a Sesko il gol vittoria nel secondo supplementare, ha parato tre rigori su tre tiri degli sloveni. La squadra allenata da Martinez ai quarti se la vedrà con la Francia. I tempi regolamentari e quelli supplementari erano finiti sullo 0-0.

Gli sloveni, giunti per la prima volta ad una fase ad eliminazione diretta nel torneo continentale, si confermano solidi (non hanno mai perso durante i tempi regolamentari) e pericolosi grazie alle ripartenze dei suoi attaccanti Sesko e Sporar. Martinez schiera la squadra dei titolari che avevano riposato contro la Georgia: Ronaldo resta al centro sostenuto però da Leao e Bernardo Silva. E proprio il milanista appare in buona forma.

La prima occasione dei lusitani: al 5' Ruben Dias sfiora il palo su un buon tiro da centro area. Poco dopo ci prova anche Bernardo Silva. Al 34' punizione dal limite per il Portogallo: calcia Cristiano Ronaldo ma la palla va sopra la traversa. In chiusura nel primo tempo l'occasione più chiara: Palhinha calcia dal limite e supera l'esperto Oblak ma la palla colpisce il palo sinistro. Nella ripresa Bernardo Silva e Ronaldo si rendono ancora pericolosi ma è la Slovacchia ad avere l'occasione migliore: Sesko scatta palla al piede ed entra in area per calciare ma Pepe lo contrasta ed il tiro esce indebolito. Durante i tempi supplementari accade di tutto. Al 15' del primo tempo supplementare Orsato assegna un rigore per atterramento di Palinha in area. Sul pallone va Cr7 che si fa parare il tiro da Oblak. Il campione lusitano scoppia a piangere con i compagni che lo consolano. Al 10' del secondo tempo supplementare Diogo Costa compie un miracolo su Sesko che, sfruttando un errore di Pepe, si era involato da solo verso la porta. Poi i rigori che premiano Cr7 e compagni.

