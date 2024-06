Euro 24: Gravina: 'Grande delusione, tutti responsabili'. E blinda Spalletti, 'Al lavoro da soli otto mesi'

"Siamo dispiaciuti per non aver potuto riconsegnare a tifosi gioia che meritano. Dispiaciuti per il risultato soggetto a tante variabili. Quello che purtroppo rimane è la delusione per a non aver potuto dimostrare tutto quello che è stato fatto", Così il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina nel day-after dell'eliminazione dell'Italia agli Europei di calcio. "C'è la delusione nell'incapacità di reagire a limiti oggettivi con una reazione diversa, delusione su cui dobbiamo riflettere. Ieri la riflessione l'abbiamo fatta tutti insieme dividendo le nostre responsabilità, siamo tutti responsabili".



"Ho parlato con Spalletti, ieri sera: non ha senso interrompere un progetto che e' pluriennale, ed e' cominciato solo da otto mesi". Il presidente della Figc blinda il ct Luciano Spalletti, all'indomani del disastro azzurro all'Europeo. "Abbiamo fiducia in lui, tra sessanta giorni si torna in campo e non ha senso pensare che cambiando il progetto tra due mesi spunti un Mbappe'".

Video Euro 24: sprofondo azzurro, l'Italia torna a casa









