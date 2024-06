Euro 2024: Germania Danimarca 1-0 DIRETTA e FOTO

Germania - Danimarca 1-0 in campo per il secondo ottavo di finale dei campionati europei di calcio

Un violento temporale, con fulmini e pioggia molto intensa, ha indotto l'arbitro inglese Oliver ad interrompere Germania-Danimarca, match degli ottavi di finale di Euro 2024 in corso a Dortmund. Il pubblico è protetto per gran parte dal tetto che copre le tribune ma il campo è battuto anche dalla grandine. Il gioco è stato interrotto dopo 35 minuti del primo tempo e l'arbitro ha invitato le due squadre a tornare negli spogliatoi in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo.

LA DIRETTA

LA VIGILIA

Decisa a conquistare l'Europeo che gioca in casa, la Germania affronta domani a Dortmund negli ottavi una rivale coriacea come la Danimarca. Per il ct, Julian Nagelsmann, la vigilia è caratterizzata dalla dubbio sulle condizioni fisiche di Ruediger, alle prese con un problema alla parte posteriore di una coscia ma che comunque ha preso parte (pur senza forzare) all'allenamento di rifinitura. L'ex romanista, lo dice anche Nagelsmann, alla fine dovrebbe esserci, così il ct dovrà preoccuparsi di sostituire soltanto lo squalificato Tah, altro perno della difesa (al suo posto è probabile che giochi Nico Schlotterbeck), e per il resto confermare la formazione iniziale che ha schierato finora.

Anche se c'è chi sostiene, come la 'Bild', che Nagelsmann potrebbe far partire Fuellkrug dall'inizio, con Wirtz dirottato in panchina. Intanto la seduta dei tedeschi a Herzogenaurach è stata disturbata da sciami di moscerini che si sono letteralmente avventati sui giocatori. La loro presenza così numerosa è stata causata dalle piogge recenti, e anche molto intense, cadute sulla Baviera, che hanno reso ancor più umido il clima e favorito il proliferare dei fastidiosi insetti. E la Danimarca? Spera di infastidire anche lei, come i moscerini, la Germania e magari fare l'impresa. "La Germania è la chiara favorita - chiosa il ct dei biancorossi, Kasper Hjulmand -, ma per noi è comunque un duello perfetto Fin dall'inizio considero la squadra tedesca una delle favorite per il successo finale, ed è un peccato che domani giochino contro di noi. Hanno qualità e talento e si sono espressi molto bene nel girone. Ma anche noi abbiamo qualità e talento, e loro dovranno essere molto, molto bravi per batterci. Vogliamo assolutamente vincere, e provare quella sensazione che è la più bella nel calcio". Magari anche con l'aiuto del pubblico, perché anche se si gioca a Dortmund è annunciata una folta rappresentanza di supporter della 'Danish Dynamite'. "Nelle tre partite della fase a gironi è stato incredibile vedere quanti tifosi danesi sono venuti a sostenerci - commenta Hjulmand, che domani non potrà disporre del centrocampista ex Lecce suo omonimo, in quanto squalificato -. L'atmosfera sarà più simile a quella di una partita in trasferta, ma sappiamo che i tifosi presenti faranno del loro meglio per incitarci. Saremo pronti". Tutto ciò nonostante la presenza di Eriksen, alle prese con un po' di febbre e mal di stomaco, sia in dubbio. "Christian ha avuto problemi di stomaco questa mattina, così come Thomas Delaney, quindi abbiamo deciso che non si sarebbero allenati - dice Hjulmand -. Ma speriamo che siano pronti per domani, ci aspettiamo che lo siano, se non peggiora la situazione nelle prossime ore".

