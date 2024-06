Olanda-Francia 0-0 in campo per una partita valida per il gruppo D di cui fanno parte anche Austria e Polonia

Kylian Mbappé parte dalla panchina . Il capitano dei Blues, causa frattura al naso riportata nello scontro con il difensore austriaco Kevin Danso, non è tra i titolari della squadra di Dechamps. Mbappè ha fatto comunque ingresso in campo nello stadio di Lipsia per il riscaldamento, indossando una mascherina protettiva tutta nera.

LA DIRETTA

