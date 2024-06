Si parte alle 15 con Serbia-Slovenia

"Faremo tutto il possibile per vincere. Non penseremo a nessun altro risultato. Sarà una bella partita e non vedo l'ora, ma il nostro obiettivo è vincere".

Queste le parole del ct della Serbia, Dragan Stojković, ieri, alla vigilia della partita che vedrà la sua squadra impegnata contro la Slovenia di Matjaž Kek. Per la Serbia vincere è fondamentale in chiave di classifica del gruppo C, dal momento che sono ancora a zero punti dopo la sconfitta all'esordio con l'Inghilterra. Gli sloveni, invece, sono reduci dal pareggio con la Danimarca ed hanno un punto.

Il calcio di inizio tra le due squadre è previsto alle ore 15 a Monaca di Baviera. Arbitrerà l'ungherese Kovács.

