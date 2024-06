Euro 2024 al via, in campo Germania-Scozia 4-1 DIRETTA e FOTO

Germania-Scozia 4-1 in campo per la partita inaugurale degli Campionati europei di calcio

LO SPECIALE ANSA EUROPEI 2024

LA VIGILIA

"Penso che siamo pronti. Abbiamo usato bene le giornate per allenarci bene. I ragazzi sembrano in buona forma". Alla vigilia del debutto nell'Europeo di casa, il ct della Germania Julian Nagelsmann dispensa ottimismo sulla condizione della sua squadra. "Siamo un po' nervosi, ma questo è un punto importante. Dobbiamo avere un certo nervosismo. Un grande complimento va al nostro medico di squadra, ci sono stati tre o quattro giocatori che sono arrivati infortunati ma ora sono in forma. Non vedo l'ora che arrivi domani." Ilkay Gundogan, una delle stelle della squadra, è sulla stessa linea d'onda: "Mi aspetto una partita difficile - dice - Conosco molti giocatori della Premier League. Hanno molta esperienza. Penso che possano essere difficili. Non dovremmo sottovalutarli, ma sappiamo anche cosa possiamo fare. Se arriviamo al nostro potenziale sono sicuro di poter vincere domani", conclude il centrocampista.

