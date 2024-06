Torna Barella, Spalletti prepara la prima Italia 

Torna ad allenarsi regolarmente Nicolò Barella dopo giorni di sospiri sulle sue condizioni fisiche che lo avevano costretto ad allenarsi a parte per un affaticamento muscolare retto femorale destro accusato a Coverciano. Speciale ANSA sugli Europei

All' Hemberg-Stadion di Iserlohn, quartier generale degli azzurri a Euro 2024, insieme al centrocampista interista si aggiunge al gruppo degli azzurri agli ordini di Luciano Spalletti anche l'altro Nicolò, lo juventino Fagioli, anche lui per affaticamento dopo l'ultima amichevole giocata a Empoli contro la Bosnia Erzegovina prima di partire per la Germania.

C'era grande attesa, a due giorni dalla gara d'esordio a Euro 2024 contro l'Albania a Dortmund, per capire le loro condizioni, oltre che quella di Davide Frattesi che già ieri si era allenato regolarmente dopo lo stop precauzionale di martedì nella prima e unica seduta tecnica aperta al pubblico. Allenamento iniziato come il primo giorno nuovamente a suon di musica: con il cantante Rocco Hunt che entrato nello spogliatoio degli azzurri si è esibito davanti a loro, accompagnato da una chitarra.

Applausi alla fine e abbracci con Spalletti e con tutti i giocatori. Tra questi a tirare il gruppo c'è un reduce dagli Europei vinti nel 2021, Federico Chiesa: ""Vogliamo dimostrare il nostro valore, proprio come nello scorso Europeo che poi abbiamo vinto. Dopo dovremo cercare di tornare a giocare un Mondiale dopo le ultime due mancate qualificazioni. Questa è una cosa che per il nostro popolo, per il movimento calcistico italiano, non va bene. Scamacca? Mi trovo bene con lui e parliamo spesso anche fuori dal campo. I dubbi che ci sono adesso sulla squadra c'erano anche lo scorso Europeo. Il nostro girone - conclude l'attaccante azzurro - è veramente tosto perché dopo l'Albania avremo la Spagna e Croazia e sappiamo cosa significa giocare contro di loro. Ora però concentriamoci sull'Albania che ci conosce e sa cosa vuol dire il calcio italiano: sarà una sfida davvero tosta e dovremo essere molto concentrati".





