Germania 2024, Europa del calcio elegge la sua nuova regina

Tra i favori del pronostico per Francia, Germania, Spagna e Inghilterra, la curiosita' per l'Italia di Spalletti e la prima volta della Georgia, l'Europeo che sta per cominciare a Monaco di Baviera con Germania-Scozia sarà la 17a edizione del torneo continentale, nato nel 1960 per iniziativa dell'allora segretario Uefa Henry Delaunay al quale è intitolato oggi il trofeo assegnato ai vincitori.

Dopo l'edizione itinerante del 2020, si gioca come da tradizione in un'unica sede in attesa dei prossimi due tornei in più Paesi nel 2028 (Gran Bretagna e Irlanda) e nel 2032 (Italia e Turchia). Un torneo continentale che si torna a giocare in Germania dopo 36 anni, quando il Paese non era ancora unificato. Ora e' uno solo, benche' attraversato da una crisi politica figlia delle ultime elezioni europee e con ripercussioni anche sulla nazionale: ha fatto scalpore, anche tra i giocatori, il documentario della TV Ard sui tifosi che chiedono una squadra "piu' tedesca", meno multietnica.

Prima del match inaugurale di domani, tutta la Germania e il calcio europeo renderanno omaggio nella cerimonia d'apertura al 'Kaiser' Franz Beckenbauer, morto a 78 anni a inizio 2024. I due capitani tedeschi vincitori del Campionato Europeo, Bernard Dietz (1980) e Jürgen Klinsmann (1996), saranno affiancati dalla vedova di Beckenbauer, Heidi, mentre porteranno la Coppa.

Poi, via al calcio. Protagoniste del torneo 24 squadre, suddivise in 6 gironi da 4 ciascuno, e la prima fase si svolgerà dal 14 al 26 giugno: le prime due classificate di ogni gruppo e le quattro migliori terze accederanno agli ottavi (due gare al giorno tra il 29 giugno e il 2 luglio), poi si proseguirà con i quarti (5 e 6 luglio, 2 gare al giorno), le semifinali (9 e 10 luglio, una gara al giorno) e la finale. Saranno 51 le partite in programma nell'arco complessivo di 22 giornate. La finale il 14 luglio, a Berlino, e lo stadio evoca ricordi azzurri.

"Sarebbe bello un altro Italia-Francia", l'amarcord di Totti, visto anche che il ritiro dell'Italia di oggi non e' lontano da quello fortunato di Duisburg, nel 2006. Sono 11 le città sede di gara: Amburgo, Berlino, Colonia, Dortmund (qui gli azzurri giocheranno la prima partita con l'Albania), Düsseldorf, Francoforte, Gelsenkirchen (sede di Italia-Spagna), Lipsia, Monaco di Baviera, Stoccarda. I rispettivi stadi vanno da una capienza minima di 40.000 spettatori, a Lipsia, dove i ragazzi di Spalletti chiuderanno il loro girone (il B) con la Croazia il 24 giugno), ad una massima di 71.000, a Berlino.

Tra le favorite la Germania che gioca in casa, poi Francia, Inghilterra, il Portogallo del 'vecchio' Cristiano Ronaldo e Spagna, con l'Italia campione in carica non data tra le più competitive almeno sulla carta. Per tanti, non solo i tifosi italiani, la nazionale che Spalletti ha ereditato da Mancini e' un'incognita: pochi i protagonisti rimasti dall'Europeo vinto a Wembley tre anni fa, molti volti giovani e qualche novita' dell'ultima ora. Da Calafiori a Fagioli, passando per Scamacca, il ct azzurro gioca la sua, di scommessa. Il girone e' durissimo. Dopo il terremoto delle dimissioni del predecessore, e con due mancate qualificazioni ai Mondiali alle spalle, e' tutto il calcio italiano a rimanere col fiato sospeso.

Un Europeo al via che sarà quasi sicuramente l'ultimo 'ballo' in un grande palcoscenico per cinque big del calcio mondiale: il portoghese Cristiano Ronaldo e Pepe, il tedesco Toni Kroos, il croato Luka Modric e il francese Olivier Giroud. Sono i cinque mostri sacri che probabilmente giocheranno il loro ultimo Europeo, con l'auspicio dei relativi tifosi di chiudere la carriera internazionale con un titolo continentale. A 39 anni CR7 non si è ancora arreso e dopo il suo trasferimento all'Al-Nassr in Arabia Saudita è stato ancora una volta decisivo nelle qualificazioni (10 gol) del suo Portogallo. Anche se la nazionale lusitana non dovesse vincere la seconda corona continentale dopo quella del 2016, Pepe, 41 anni, uno dei protagonisti della vittoria del titolo in Francia, lascerà la Germania con un record: diventerà il giocatore più anziano a giocare un Europeo al posto del portiere ungherese Gabor Kiraly.

Per Luka Modric è l'ultima chiamata con la Croazia: a 38 anni e con un contratto appena prolungato al Real Madrid, avrà probabilmente l'ultima opportunità in Germania per riportare un grande trofeo al suo Paese. Per Toni Kroos, il 34enne metronomo tedesco, la luce si chiude qui dopo l'annuncio del suo ritiro quest'estate, dopo il torneo di casa. Anche Olivier Giroud, 37enne monumento della nazionale francese, ha deciso di ritirarsi dalle gare internazionlai, dopo più di dieci anni da protagonista dei Bleus. Addio alla nazionale, ma non al calcio, visto che Giroud raggiungerà Lloris, suo ex capitano nei blue al Los Angeles FC, nella Mls americana. Ma per un mese, il calcio è tutto qui. A Euro 2024.



