Europee, i legali di Ilaria Salis: 'Con la proclamazione la richiesta di libertà'

Ilaria Salis, candidata alle Europee da Avs, ha ottenuto complessivamente 176.368 preferenze.

Nell'Italia insulare ha preso 50.401 voti (26.210 in Sicilia), nell'Italia Nord-Occidentale ha ottenuto 125.967 voti (15.977sezioni su 15.999). Se Salis e Mimmo Lucano opteranno per l'elezione in un'altra circoscrizione, dalla circoscrizione Isole per Avs dovrebbe andare all'Europarlamento l'ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando che ha ottenuto 18.540 voti.

"Non appena ci sarà la proclamazione chiederemo all'autorità giudiziaria Ungherese di rimettere in libertà Ilaria Salis e di sospendere il procedimentio penale", fanno sapere gli avvocati Eugenio Losco e Mauro Straini, legali di Ilaria Salis, annunciando l'istanza di revoca di qualsiasi misura cautelare. I due avvocati hanno ribadito che ora la 39enne italiana "beneficia dell'immunità" in base alle norme Ue ed hanno anche sottolineato che la magistratura ungherese potrebbe provvedere d'ufficio.

Video Bonelli-Fratoianni: 'Ilaria Salis e' europarlamentare'

Bonelli: l'Esecutivo comunichi subito l'elezione di Salis all'Ungheria. "Faremo con Fratoianni un passo formale nei confronti di Tajani e Piantedosi. Non si trincerino dietro l'attesa dell'ufficialità degli eletti. Aspettare ancora dei giorni prima di comunicare l'elezione di Ilaria all'autorità giudiziarie ungherese sarebbe un atteggiamento di indifferenza". Lo ha detto il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli durante la conferenza stampa al comitato elettorale di Avs a Roma.

Video Salis, Fratoianni: 'Faccio un appello a Meloni, garantisca che possa svolgere il suo ruolo'







Parlamento europeo: gli eletti hanno l'immunità ma no comment sul caso Salis. "Non possiamo commentare i casi individuali. Stando all'articolo 9.2 del protocollo sull'immunità e i privilegi, gli eletti al Parlamento Europeo beneficiano dell'immunità ma ora è troppo presto (rispetto al caso di Ilaria Salis, ndr)". Lo ha detto un portavoce dell'Eurocamera commentando i risultati. "Ci esprimeremo quando ci sarà più chiarezza, in prima istanza è una questione delle autorità nazionali", ha precisato.

Roberto Salis: per portare Ilaria a casa manca un pezzo di carta. "Ilaria bisogna portarla a casa. Mi ha chiamato 15 volte da stamattina. Freme. Mi ha detto che il suo avvocato ungherese ha parlato con il giudice ungherese. Il giudice è informato della conquista del seggio. E ha detto che in questo momento ha già contattato il ministero degli Esteri ungherese perché ha bisogno di un pezzo di carta che attesti questo risultato alle elezioni. Con questo pezzo di carta il giudice emetterà una sentenza per la concessione dell'immunità e bloccherà il processo. Adesso è solo un processo burocratico. Spero che adesso le Istituzioni italiane mostrino l'autorevolezza che merita un paese come l'Italia". Lo ha detto Roberto Salis durante la conferenza stampa al comitato elettorale di Avs a Roma.

