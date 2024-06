Fico con la stampella vota in ospedale a Bratislava

Il premier slovacco Robert Fico, gravemente ferito in un attentato a maggio, ha votato nel seggio istituito nell'ospedale di Bratislava. Lo ha riferito lui stesso sui social, pubblicando una foto in cui lo si vede sorretto da una stampella mentre inserisce la scheda nell'urna.

"Ho votato in ospedale perché anche queste elezioni sono importanti. È necessario votare per gli eurodeputati che sosterranno le iniziative di pace e non la continuazione della guerra. Il consenso dei Paesi occidentali dato all'Ucraina ad utilizzare armi occidentali per attaccare obiettivi sul territorio russo è solo una prova che le grandi democrazie occidentali non vogliono la pace, ma un'escalation delle tensioni con la Federazione Russa, che sicuramente avverrà", ha dichiarato nel post.

"Come primo ministro della Repubblica slovacca, non trascinerò la Slovacchia in avventure militari simili e, nell'ambito delle nostre limitate possibilità slovacche, farò tutto il possibile affinché la pace abbia la priorità sulla guerra", ha concluso.

