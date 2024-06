FORUM ANSA, Tajani: 'Putin vuole influenzare le elezioni. Siamo con Kiev ma lavoriamo per la de-escalation'

"Putin sta conducendo una guerra ibrida e cerca di influenzare le elezioni europee, cercando di dividere l'occidente. Ma siamo tutti uniti" a "difesa dell'Ucraina. Detto questo, noi vogliamo la pace" e siamo per l'uso delle "armi italiane solo per la difesa all'interno del territorio ucraino", "non è in ballo l'unità della Nato".

Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader azzurro Antonio Tajani al forum ANSA rispondendo alle domande del direttore Luigi contu e di due giornalisti dellal redazione politica. Il forum sarà trasmesso in diretta sul sito www.ansa.it.

"Noi siamo schierati dalla parte dell'Ucraina, ma con rischio di un'escalation mondiale, dobbiamo lavorare per una de-escalation. I nostri militari devono essere portatori di pace", "io non sono un pacifista che sventola bandiere arcobaleno". "L'aiuto militare deve essere finalizzato a difendere l'Ucraina, non ad attaccare il territorio russo", "non si può scherzare col fuoco".

"Io sono per riconoscere lo stato palestinese ma prima bisogna delimitarne i confini" ha detto il ministro degli esteri Tajani al forum ANSA. Tajani si è detto a favore della soluzione "due popoli e due stati" e ha sostenuto che non bisogna fare "scelte da campagna elettorale". Occorre "lavorare, con scelte prudenti, per un futuro di pace, non per qualche voto in più". Intanto, "stanno partendo i cargo" con gli aiuti "del progetto Food for Gaza".

In Europa non si può prescindere dal Ppe precisa Tajani. Se il Ppe potrà dialogare con i socialisti? "L'Ue è diversa dall'Italia, ci sono regole e famiglie politiche diverse", "io" in passato "ho vinto contro i socialisti". "Io ho detto il mio orientamento, poi si vedrà". Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader azzurro Antonio Tajani al forum ANSA. "Se nel centrodestra altri prendono tanti voti sono contento, io penso a FI" ha precisato il vicepremier azzurro Antonio Tajani interpellato sulla posizione di Matteo Salvini secondo cui non ci sarà nessun sorpasso di Forza Italia e che la Lega resterà il secondo partito della coalizione. A chi gli ha chiesto se in caso di sorpasso degli azzurri, chiederà più spazio nel governo ha risposto: "Assolutamente no, sono elezioni europee, noi vogliamo cambiare l'Ue". Nel corso dell'intervista Tajani ha sostenuto che l'orizzonte di Forza Italia è superare il 10%.

"Draghi non è il candidato di nessuno" e "Weber ha detto che non è il candidato della Ppe", "Metsola è destinata a fare la presidente del Parlamento europeo, se si fosse candidata al congresso come presidente della commissione l'avrei votata. FI la sosterrà perché è un nome eccellente, può svolgere qualsiasi incarico" ha precisato Tajani. Io al vertice Ue?. "Sono lusingato", perché ogni giorno mi fanno questa domanda" ma "è giusto restare dove sono".

Si avvicina il semestre di presidenza ungherese in Europa, sarebbe opportuno rinviarlo secondo Emma Bonino. "Bisogna distinguere tra politica e istituzioni", "non tocca a noi interferire. Io non sono d'accordo con tante scelte di Orban ma lui è eletto primo ministro dell'Ungheria, non possiamo privare l'Ungheria della giuda", "sarebbe una violazione".

Infine una domanda su Ilaria Salis, detenuta in Ungheria e candidata alle Europee con Avs. Ieri Salis ha scritto una lettera a Meloni e ad alcuni ministri chiedendo di poter scontare la misura cautelare dei domiciliari nell'ambasciata italiana a Budapest. "Vanno fatte le valutazioni del caso", vedere se sia "possibile". "Serve un'autorizzazione, perché l'ambasciata è considerata zona extraterritoriale. Da parte nostra non ci sono preclusioni, abbiamo trattato lei come tutti i cittadini detenuti nel mondo". Lo ha detto il vicepremier azzurro Antonio Tajani al forum ANSA.

