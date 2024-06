Forum ANSA con Romeo (Lega): "Il Ppe dialoghi con conservatori e Id"

Continuano i forum ANSA con i leader politici in vista delle Europee.

"Il nostro obiettivo è portare il Ppe a dialogare con altre forze di centrodestra per evitare che l'Ue continui ad avere una governance a guida socialdemocratica. Se vogliamo cambiare guida dobbiamo far dialogare il Ppe con i conservatori e Identità e democrazia, che ha allontanato Afd. Si vedrà se ce la faremo. Avere un'Europa a guida centrodestra sarebbe già un grande risultato". Lo ha detto il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo al forum ANSA.

"Giusto sostenere l'Ucraina dal punto di vista umanitario e militare. Ma le armi fornite non possono essere utilizzate per superare la linea rossa: il coinvolgimento diretto della Nato nel conflitto e colpire obiettivi militari in Russia. Si stanno superando queste due sottili linee rosse e può essere catastrofico. Bisogna fermare questa lucida follia, non si può continuare a provocare in questo modo la Russia con il rischio di conseguenze inarrestabili. Sul campo sta vincendo la Russia e la situazione sta diventando ancora più preoccupante", ha detto il capogruppo della Lega.

"Noi non siamo contrari - ha aggiunto Romeo - a una maggiore integrazione europea. Ma dobbiamo farla per davvero questa integrazione cercando di tutelare i territori. Siamo per un'Europa delle Regioni. Un'Europa che si occupi di tematiche di una certa importanza, per esempio di difendere i confini nazionali da un'immigrazione selvaggia. E poi un'Europa che faccia politica estera. Sulle imprese dobbiamo fare in modo che non ci siano dei diktat, che finiscono per fare gli interessi delle multinazionali. Vogliamo meno Europa così per come l'abbiamo conosciuta".

"Maroni e Salvini hanno contenuto l'immigrazione. Se si vuole fermare l'immigrazione si può fermare. I meriti della riduzione degli sbarchi sono meriti di tutto il governo. È merito sia di Piantedosi che del sottosegretario Molteni, e non solo. È merito un po' di tutti. Poi giustamente anche dell'idea di creare accordi con l'Albania", ha aggiunto Romeo.

