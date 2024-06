Domani forum ANSA con Lista Santoro e Calenda

Continuano i forum ANSA in vista delle europee. Mercoledì alle 10 si ricomincia con la Lista Santoro, alle 1O in collegamento ci sarà Raniero La Valle, e Carlo Calenda, leader di Azione, in studio alle 12.

I due esponenti politici risponderanno alle domande del direttore Luigi Contu e di due giornalisti della redazione politica.

Tutti i forum sono trasmessi in diretta sul ANSA.IT. (le notizie sono rilanciate anche sulla rete dell'agenzia).

Giovedì la conclusione con l'intervento del segretario di FI e ministro degli Esteri Antonio Tajani, alle 12, e - in collegamento - del segretario di Sud chiama Nord Cateno De Luca.

