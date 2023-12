Macron, 'non ho cambiato numero, pronto ad ascoltare Putin' 

BRUXELLES, 15 DIC - "Non ho cambiato numero di telefono: se Putin ha delle proposte sono pronto ad ascoltarlo". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron parlando dell'attacco russo all'Ucraina al termine del vertice Ue svoltosi a Bruxelles. Naturalmente le proposte, ha precisato il presidente francese, devono "esprimere la volontà di dialogare ed essere in linea con il rispetto del diritto internazionale". Macron ha poi definito un "segnale politico importante" la decisione presa sull'avvio dei negoziati di adesione all'Ue con Kiev. Ma prima che l'Ucraina possa entrare nell'Ue passerà ancora molto tempo, ha aggiunto Macron, riferendosi alle preoccupazioni espresse sia da Orban sia da alcuni settori dell'economia francese, come quello agricolo.