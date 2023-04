(ANSA) - STRASBURGO, 18 APR - "L'orsa Jj4 è stata catturata e separata dai suoi cuccioli. Ora il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, vuole abbatterla a tutti i costi, contraddicendo quanto disposto dal Tar". Lo afferma, in una nota, Pina Picierno.



"Si tratta di un approccio sbagliato e ipocrita, basato soltanto sulla volontà di cercare 'vendetta' o di esibire un trofeo che dimostrerebbe la gestione fallace della convivenza con gli orsi in Trentino. E', invece, compito di chi amministra trovare soluzioni che consentano la convivenza tra esseri umani e plantigradi, per esempio organizzando il trasferimento degli orsi più aggressivi in aree protette", conclude la nota. (ANSA).